عقوبات صارمة لمرتديه .. زعيم كوريا الشمالية يحظر البنطلونات الجينز

داخل حدود كوريا الشمالية كل شيء مختلف عن باقي بلدان العالم، فالأغاني والافلام محددة ومواصفات حلاقة الشعر رسمها "كيم جونج أون" بنفسه حتى الملابس وموديلاتها وضع لها نظامًا فـ الملابس الضيقة وتحديدًا البنطلونات الجينز "سكيني" لا مجال لارتداؤها داخل حدود كوريا الشمالية.

أفادت تقارير أن حاكم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد حظر الجينز الضيق والبنطلونات الرياضية في جهوده الأخيرة لإبقاء الشباب تحت السيطرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

ويقال إن قرارات "كيم " نابعة من تخوفه من التأثير الغربي الذي يعتبره منحط على شباب البلاد، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انهيار نظامه، كما يُزعم أن الجينز الممزق والضيق، وقصات الشعر الباهظة ، كلها علامات على "غزو نمط الحياة الرأسمالية".

وقد أصدر "كيم جونج أون" مرسوماً في السابق يقضي بإرسال الأشخاص الذين يتبنون أزياء غريبة إلى معسكرات العمل، فيما أطلقت صحيفة The Rodong Sinmun الحكومية ، وهي عضو في حزب العمال الحاكم للدولة السرية ، نداءًا جديدًا للإبقاء على مثل هذه العناصر في مكانها خوفًا من جعل البلاد "تنهار مثل جدار رطب".

وكتبت الجريدة في افتتاحية في عطلة نهاية الأسبوع: "التاريخ يعلمنا درسًا حاسمًا أن بلدًا يمكن أن يصبح ضعيفًا وينهار في النهاية مثل جدار رطب بغض النظر عن قوته الاقتصادية والدفاعية إذا لم نتمسك بأسلوب حياتنا".

وتابعت: "يجب أن نكون حذرين حتى من أدنى علامة على نمط الحياة الرأسمالية ونكافح للتخلص منها"، وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء ، فإن نظام كيم فرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين تم العثور عليهم بحوزتهم مقاطع فيديو تم تصويرها في كوريا الجنوبية.



قال المطلعون إن كيم جونج أون حظر تسريحات الشعر "غير الاشتراكية" ، مع السماح بمجموعة محدودة للغاية من قصات الشعر المعتمدة من الحاكم.

