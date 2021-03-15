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أخبار العالم

كيم جونج أون يرفض الرد على مسئولي بايدن .. والبيت الأبيض: سنحاول مجددا

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:50 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن البيت الأبيض اليوم الإثنين، أن إدارة الرئيس جو بايدن تواصلت مع كوريا الشمالية، لكنها لم تتلق ردا.


وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في مؤتمر صحفي إن الحكومة الأمريكية تواصلت مع كوريا الشمالية لكنها لم تتلق ردًا بعد.


وأضاف أن الحكومة الأمريكية لديها عدد من القنوات التي يمكن من خلالها القيام بذلك، قائلة إن "الدبلوماسية هي هدفنا دائمًا".


وكانت المفاوضات الأمريكية الكورية الشمالية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن نزع السلاح النووي تعثرت من جديد بعد التقدم الذي طرأ على العلاقات مع الزعيم كيم جونج أون، ويسعى بايدن إلى التواصل بنهج جديد مع كوريا الشمالية لحل الازمة، فضلا عن بعض الملفات الأخرى التي فشلت إدارة ترامب في حلها، مثل تعقيد الملف النووي الإيراني بعد الانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015.


وتراجعت العلاقات بين ترامب وأون بسبب عدم التزام الأخير بالاتفاقات والتعهدات بشأن النزع التدريجي للسلام النووي.
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