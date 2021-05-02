سر تهديد كوريا الشمالية لـ الولايات المتحدة.. ماذا فعلت إدارة بايدن؟

انتقدت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة وحلفائها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد في سلسلة من البيانات قالت فيها إن التعليقات الأخيرة من واشنطن دليل على سياسة عدائية تتطلب ردا مماثلا من بيونج يانج.

وتأتي التصريحات، التي نقلتها وكالة الأنباء المركزية الرسمية ، بعد أن قال البيت الأبيض يوم الجمعة إن المسؤولين الأمريكيين أكملوا مراجعة استمرت شهورًا لسياسة كوريا الشمالية ، وتبرز التحديات التي يواجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن في الوقت الذي يسعى فيه للتمييز بين نهجه عن السياسة الكورية الشمالية، إخفاقات أسلافه.

وأضاف “سياستنا تجاه كوريا الشمالية لا تهدف إلى العداء”.

مواجهة شاملة

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة ABC يوم الأحد ، إنه يهدف إلى إيجاد حلول.

في أحد التصريحات ، اتهم متحدث باسم وزارة الخارجية واشنطن بإهانة كرامة القيادة العليا للبلاد من خلال انتقاد وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وقال المتحدث الذي لم يذكر اسمه إن هذا الانتقاد استفزاز يظهر أن الولايات المتحدة "تستعد لمواجهة شاملة" مع كوريا الشمالية ، وسيتم الرد عليها وفقًا لذلك.

وفي بيان منفصل ، استشهد كوون جونج جون ، المدير العام لوزارة الخارجية الأمريكية ، بخطاب بايدن أمام الكونجرس يوم الأربعاء الذي قال فيه الرئيس إن البرامج النووية في كوريا الشمالية وإيران تشكل تهديدات يمكن معالجتها من خلال "الدبلوماسية والصرامة". الردع ".

وقال كوون إنه من غير المنطقي انتهاك حق كوريا الشمالية في الدفاع عن النفس أن تصف الولايات المتحدة ردعها الدفاعي بأنه تهديد.

وقال مستخدما الأحرف الأولى للاسم الرسمي لكوريا الشمالية: "بيانه يعكس بوضوح نيته في الاستمرار في تطبيق السياسة العدائية تجاه كوريا الديمقراطية كما فعلت الولايات المتحدة لأكثر من نصف قرن".

وأضاف كوون أن حديث الولايات المتحدة عن الدبلوماسية يهدف إلى التستر على أعمالها العدائية ، وأن الردع وسيلة لتشكيل تهديدات نووية لكوريا الشمالية. وأضاف أنه الآن بعد أن أصبحت سياسة بايدن واضحة ، فإن كوريا الشمالية "ستضطر للضغط من أجل اتخاذ تدابير مماثلة ، ومع مرور الوقت ستجد الولايات المتحدة نفسها في وضع خطير للغاية".

"الاختلافات الأساسية"

وتوقفت المحادثات التي تهدف إلى إقناع بيونج يانج بالتخلي عن برنامج أسلحتها النووية منذ أن فشلت سلسلة من القمم بين سلف بايدن دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في التوصل إلى اتفاق.

تحاول سياسة بايدن إيجاد حل وسط بين جهود ترامب وجهود الرئيس السابق باراك أوباما ، الذي رفض المشاركة الدبلوماسية الجادة مع كوريا الشمالية في غياب أي خطوات من جانب بيونغ يانغ للحد من التوترات.

وقال سوليفان إن هدف الولايات المتحدة يظل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإن واشنطن مستعدة للانخراط في الدبلوماسية والعمل على اتخاذ تدابير عملية لتحقيق هذا الهدف.

وقالت جيني تاون ، مديرة برنامج 38 North ومقره الولايات المتحدة ، إن تصريحات كوريا الشمالية تعكس على ما يبدو تعليقات الوزارة في مارس قائلة إن العلاقات مع الولايات المتحدة سوف تتشكل من خلال "مبدأ القوة من أجل القوة وحسن النية من أجل حسن النية". الذي يتتبع كوريا الشمالية.

وقال تاون: "حتى تواصل الولايات المتحدة التأكيد على التهديد ، فإنها تواصل التركيز على الجوانب السلبية للعلاقة وستثير ردود فعل سلبية".

قال ماركوس جارلاوسكاس ، الزميل البارز في مركز أبحاث Atlantic Council وضابط المخابرات الوطنية الأمريكية السابق لكوريا الشمالية ، إن خطاب بيونج يانج هو تذكير بأن المشكلة أكبر من المصطلحات أو التكتيكات.

وأضاف جارلاوسكاس: "الاختلافات بين نظام كيم والولايات المتحدة أكثر جوهرية".