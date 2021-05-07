كوريا الشمالية: النظر لـ أجسام غريبة في السماء يصيب بـ فيروس كورونا المستجد

يلتهم فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سكان العالم بشراسة وبأقل فرص العدوى سعال كان أو رذاذ مصاب، ولكن في كوريا الشمالية اتخذت المخاوف من طرق العدوى سبيلًا آخر بعيد عن السعال ورذاذ المصاب أو الاختلاط به ولكنه بالنظر إلى السماء وتصويب النظرلـ أجسام غريبة.

تم تحذير شعب كوريا الشمالية من أن الأجسام الغريبة التي تطفو في الهواء يمكن أن تصيبهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لذا وجهت الحكومة عناية المواطنين على عدم النظر للسماء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

بينما ينشغل باقي العالم بغسل أيديهم والحفاظ على مسافة آمنة من فيروس كورونا، نصحت صحيفة كوريا الشمالية الرسمية مواطنيها بالبقاء في حالة تأهب من خلال النظر إلى السماء، خوفًا من أن يصابوا بـ فيروس كورونا.

كما ورد في صحيفة Rodong Sinmun الكورية الشمالية : "حتى عندما نصادف جسمًا غريبًا يطير في مهب الريح ، يجب أن نعتبره طريقًا محتملاً لانتقال الفيروس كوفيد-19 الخبيث بدلاً من كونه ظاهرة طبيعية".

فيما حذرت الصحيفة المواطنين من "التفكير والتحرك وفقًا للإرشادات واحتواء توخي الحذر لأن اللقاحات في البلدان الأخرى تفشل في منع انتشار متغيرات فيروس كورونا".

وجاء التحذير بعد أيام من هجوم حكومة الزعيم الأعلى كيم جونج أون على كوريا الجنوبية للسماح لها بتوزيع منشورات دعائية في كوريا الشمالية باستخدام البالونات، وبحسب وكالة أنباء يونهاب ، استخدمت مجموعة ناشطة مكونة من منشقين كوريين شماليين في كوريا الجنوبية بالونات كبيرة لتوزيع 500 ألف منشور على سكان كوريا الشمالية.



الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية قد اتخذت إجراءات صارمة على حدودها منذ العام الماضي في إطار مواجهة ومحاربة فيروس كورونا المستجد، وقد انتشرت أنباء في وقت سابق أنه في أول انتشار الفيروس تم التعامل مع المصابين بالفيروس بإعدامهم بالرصاص.