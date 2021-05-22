لبنان يضبط 4 أطنان حشيش في طريقها إلى مصر

لبنان يضبط 4 أطنان حشيش في طريقها لمصر

أعلنت قوات الأمن اللبنانية، أمس الجمعة، إحباط تهريب 4 أطنان من معجون الحشيش المخدر كانت معدة لتهريبها إلى ميناء الإسكندرية في مصر عبر إحدى البواخر التجارية.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن "قوات الأمن أحبطت تهريب نحو 4 أطنان من الحشيش كانت معدة بصناديق حديد للتصدير من مرفأ صيدا جنوبي لبنان إلى مرفأ الإسكندرية".

وأضافت أن "المخدرات كانت مخبأة بطريقة احترافية ضمن صناديق حديدية مصفحة داخل حمولات من حديد الخردة مصدرها منطقة البقاع".

وأشارت الوكالة إلى أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أشرف بنفسه على عملية إحباط تهريب المخدرات، حيث "هنأ قوات الأمن والجمارك على إحباط عملية التهريب".

وأوضح فهمي أن "الإجراءات ستُستكمل، من أجل ضبط كافة شبكات التهريب وليس فقط تهريب المخدرات".