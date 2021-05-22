السعودية : أكثر من 12 مليون جرعة ضد كورونا

كشفت وزارة الصحة السعودية، عن إجمالي عن عدد الجرعات الخاصة بلقاح كورونا حيث بلغ 12 مليوناً و482 جرعة، مضيفه أنه على أفراد المجتمع بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ اللقاح المضاد لـ"كورونا"



وكانت وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة، أعلنت عن تسجيل 1136 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس "كورونا"، و980 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 438 ألفا و705 حالات.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 422 ألفا و706 حالات، والوفيات إلى 7 آلاف و224 حالة.

وكانت وزارة الصحة السعودية أكدت على ضرورة الإلتزام بالأعداد المحددة في الاجتماعات والمناسبات، متحدثة عن تأثير تلقي لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19" على الإنجاب والخصوبة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، في تصريحات سابقة إن لقاحات ‎كورونا لا تؤثر على إمكانية الحمل أو على الإنجاب أو التلقيح الصناعي، لكن الإصابة بالفيروس تؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب.

وبين متحدث الصحة أن المعلومات التي ربطت بين تلقي لقاح كورونا والتأثير على الإنجاب غير صحيحة، مضيفا أن الدراسات العلمية تؤكد أن اللقاحات آمنة بشكل عام.



وأشار إلى أن البيانات والدراسات الحديثة أثبتت أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ليس لها أي تأثير سلبي على الإنجاب أو الخصوبة.

وأضاف العبدالعالي أن المعلومة التي يجب أن يعرفها المجتمع هي أن الإصابة بفيروس كورونا، تؤثر على الخلايا التناسلية والقدرة على الإنجاب لعدة أشهر.

وشدد متحدث الصحة السعودية على أن جائحة كورونا مستمرة والحالات حول العالم في ارتفاع، ومنحنى الحالات الوبائية في المملكة يمر بمرحلة ثبات ونتابع التطورات.

‏‎ولفت أن الحالات المستقرة في المملكة تعود إلى الإقبال على تلقي اللقاح والالتزام بالاحترازات، وأن عدد جرعات لقاح ‎كورونا المعطاة تجاوز 11,5 مليون جرعة.



