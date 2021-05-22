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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة إسرائيلية: لا يمكن الاستغناء عن مصر..وتأثير القاهرة على تل أبيب و غزة أكبر إنجاز

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية تقريراً حول إنجاز مصر العظيم وجهودها الكبيرة في وقف إطلاق النار بين تل أبيب وقطاع غزة بعد 11 يوما من التصعيد.

ونقلت الصحيفة العبرية عن كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل قولهم أن "القاهرة أثبتت أنه لا يمكن الاستغناء عنها وأنها أفضل وسيط لتهدئة الأوضاع في غزة وقدرت علي إلزام تل ابيب باتفاق وقف إطلاق النار".

وتابع المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أنه إذا كان هناك إنجاز واحد مهم في عملية "حارس الأسوار" فهو الهيمنة المصرية وتأثير القاهرة على غزة وإسرائيل.

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وأضافوا  أنه "بشكل عام المصريون أثبتوا أنهم ليس لديهم بديل ويمكن للقطريين ضخ الكثير من التمويلات لـ حماس لكن مصر الشقيقة الكبرى لغزة لديها الحل النهائي".

وقالت "يسرائيل هيوم" إن تل ابيب مسرورة بقوة الوساطة المصرية مع حماس مؤكدة أنه جهود القاهرة لقت دعم من الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ودول أوروبا.

وأكدت الصحيفة العبرية أن مشاركة مصر في إعادة إعمار ما يمكن أن يدفع القطاع إلى الأمام على المدى القصير والطويل وتم مؤخراً تسمية السلطة الفلسطينية جزء من عملية إعادة تأهيل قطاع غزة.

مصر القاهرة غزة إسرائيل تل أبيب

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