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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل كلام المؤذن أثناء الأذان يوجب عليه إعادته؟ الإفتاء توضح

هل كلام المؤذن أثناء
هل كلام المؤذن أثناء الأذان يوجب عليه إعادته

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: «هل كلام المؤذن أثناء الأذان يوجب عليه إعادته؟».

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: إن الأصل أن المؤذن فى عبادة وأنه لا ينشغل، يقول الفقهاء إن الانشغال بغير المقصود إعراض عن المقصود.

وأضاف محمود شلبي، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أن غرض المؤذن الأذان، أما أن يتحدث مع شخص فهو إعراض عن الأذان.

وأشار «شلبي» إلى أنه قد يشرع الكلام والشخص يؤذن، كأن سيصيب أحد ضرر فيوعيه المؤذن وينبهه، وهذا التبيه مقبول.

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وأكد أمين الفتوى أن الموالاة مطلوبة في الأذان، وأنه لا ينبغى للمؤذن أن يتحدث إلا إذا كان هناك سبب وجيه جدا، ويكون كلاما خاطفا وليس كثيرا، فإذا التزم الإنسان بهذا الشكل فلا شيء عليه ولا إعادة للأذان.

 

21 كلمة عند سماع الأذان تغفر ذنوبك

حرص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على تعليم أمته كل ما ينفعها ويقربها إلى الحق جل وعلا ويغفر ذنوبها، ومن الأمور التي حث عليها الرسول -صلى الله عليه وسلم- ذكر الله تعالى فى كل وقت وحين، وأرشدنا نبينا الكريم إلى ذكر إذا قاله المسلم بعد سماع صوت المؤذن للصلاة غفر الله تعالى ذنبه.

 

ورى عنْ سَعْدِ بْن أَبي وَقّاصٍ عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ ‏«مَنْ قَالَ حينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذّنَ‏:‏ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاّ الله وحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنّ محمدًا عبده ورسولهُ، رَضِيتُ بِالله رَبّا وَبمُحَمّدٍ رَسُولًا وَبالاْسْلاَم دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ‏»،‏ رواه الترمذى، حَدِيثٌ حسَنٌ صَحيحٌ.

 

وقال الإمام صفى الرحمن المباركفوري فى شرحه لجامع الترمذي، أن قوله –صلى الله عليه وسلم-‏: ‏‏«مَنْ قَالَ حينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذّنَ»، ‏أي أذانه أو صوته أو قوله وهو الأظهر، وقد يحتمل أن يكون المراد به حين يسمع الأول أو الأخير وهو قوله آخر الأذان "لا إله إلا الله" وهذا القول أنسب، ويمكن أن يكون معنى حين يسمع ويجيب فيكون هذا المعنى صريحًا في المقصود.

 

وتابع: «أن الثواب المذكور مرتب على الإجابة بكمالها مع هذه الزيادة، ولأن قوله بهذه الشهادة في أثناء الأذان ربما يفوته الإجابة في بعض الكلمات الاَتية».

 

‏وأضاف المباركفوري فى شرح الحديث، أن المقصود من قول النبى: «رَضِيتُ بِالله رَبّا» أي بربوبيته وبجميع قضائه وقدره فإن الرضا بالقضاء باب الله الأعظم، وقيل: حال أي مربيًا ومالكًا وسيدًا ومصلحًا، وقوله –صلى الله عليه وسلم-: «وَبمُحَمّدٍ رَسُولًا» ‏أي بجميع ما أرسل به وبلغه إلينا من الأمور الاعتقادية وغيرها.

 

وأوضح الإمام أن المراد من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «وَبالاْسْلاَم» أي بجميع أحكام من الإسلام الأوامر والنواهي، و«دِينًا» ‏أي اعتقادًا أو انقيادًا، والمراد من قوله «غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ‏»، أي من الصغائر جزاء لقوله من قال حين يسمع المؤذن‏.‏
 

المؤذن الأذان الإفتاء كلام المؤذن أمين الفتوى فتاوي وأحكام

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