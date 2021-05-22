طبيب: التعصب الكروي خطر يسبب تفاقم أمراض الشرج

قال الدكتور وائل متولي استشاري الجراحة العامة وأمراض المستقيم، أن التعصب الكروي بشكل خاص عند البعض يتسبب لهم في حالة كبيرة من التوتر مما يؤثر على مرضى القولون العصبي و مرضى قرح المعدة وبالتالي يؤدى الى سوء هضم و مشاكل بعمليات الإخراج وهذا يزيد من مشاكل مرضى امراض الشرج و المستقيم .

وأوضح استشاري الجراحة العامة وأمراض الشرج و المستقيم، خلال تصريحات على قناة اون تي في، أن حالة التعصب تؤثر بشكل واضح على مريض البواسير وأمراض الشرج بشكل اكبر من الشخص الطبيعي ، مشيراً الى ان اعراض الامراض الشرجية من السهل ان يشعر بها المصاب وعليه التوجه فوراً للطبيب المختص حتى لا تتفاقم الحالة .

واختتم الدكتور وائل متولي، تصريحاته موضحا ان تشخيص الامراض الشرجية لم يعد مؤلماً للمريض في الوقت الحالي بسبب وجود جهاز “AnoStation” الذى يقوم بشكل بسيط و دقيق لتشخيص الحالة واصبح العلاج عن طريق الليزر ، هو احدث الطرق الغير جراحيه للعلاج.

وينصح بالبعد عن حالات التعصب الكروي لاضرارها الصحية وخاصة على المنطقة الشرجية.