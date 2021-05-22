بدء التسجيل لتلقي لقاح كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن بدء التسجيل لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكافة العاملين بجامعة طنطا، وذلك ضمن الحملة الموسعة التي تتبناها الجامعة لتوفير اللقاحات لجميع منسوبي الجامعة، ومواجهة الجائحة ومنع انتشار الفيروس بين منسبيها.

وأشار الى أنه يتم استقبال أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمستشفى التعليمي العالمي، التي تم تجهيزها بالأجهزة والمعدات اللازمة تحت إشراف طبي، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لتجنب حدوث أي تكدس فى الأعداد فى مقر الحصول على اللقاح.

ويمكن لجميع لعاملين التسجيل من خلال استمارة التسجيل المرفقة وملء كفاية البيانات المطلوبة، وسيتم ارسال رسالة بموعد ومكان التطعيم برسالة خاصة بها بيانات التطعيم على الرقم الخاص بكل شخص.

استمارة التسجيل اضغط هنا

http://forms.tanta.edu.eg/covac