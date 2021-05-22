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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رسالة مؤثرة من الأميرة ديانا تكشف سرا عن أبنائها

صدى البلد

من بين رسائل الأميرة ديانا المخفية، عثر على رسالة مؤثرة كتبتها الأميرة ديانا فور ولادتها للأمير هاري، وتلقي خلالها الضوء على الرابطة الخاصة التي شاركها الأمير وليام والأمير هاري عندما كانا طفلين.

وكتبت الأميرة الراحلة، رسالتها في مارس 1985 بعد ستة أشهر فقط من ولادة ابنها الأصغر، وتقول في جزء من الرسالة المكتوبة بخط اليد: "يعشق ويليام شقيقه الصغير ويقضي كل الوقت في إغراق هاري بكمية لا نهائية من العناق والقبلات"!.

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وأضافت في رسالة مؤثرة التي كانت واحدة ضمن مذكراتها الشخصية:" لقد تعمقت علاقتهما، وأصبحت قوية بمرور الوقت، وهذا يشعرني بالسعادة"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وتوفيت الأميرة ديانا ودعم الأخوان بعضهما البعض بعد وفاة والدتهما المأساوية في عام 1997، ولكن مع قرار الأمير هاري بالرحيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية أصبحا كما كانا من قبل ، خاصة بعد المقابلات الأخيرة التي انفتح فيها على ماضيه.

وقيل إن الأمير ويليام حزين بعد أن هاجم شقيقه والدهما الأمير تشارلز في مقابلة صوتية مثيرة ، وبدا أن هاري ينتقد الأبوة لوالده الأمير تشارلز ، قائلاً إنه يريد كسر حلقة المعاناة عندما يتعلق الأمر بأطفاله.

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فيما قال هاري في حوار له:"عندما يتعلق الأمر بالتربية ، إذا كنت قد عانيت من نوع من الألم أو المعاناة بسبب الألم أو المعاناة التي ربما عانى منها والدي أو والدتي، فسأحرص على قطع تلك الدورة حتى لا أنقلها لأولادي".
 

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