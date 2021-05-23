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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 23-5-2021

صدى البلد

استقر  سعر الذهب في مصر  بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 23-5-2021، بعد ارتفاعه بمتوسط 12 جنيها علي الأقل علي مستوي الأعيرة المختلفة في محلات الصاغة  أمس .

 

وبلغ سعر أعلي سعر لجرام 21 الأشهر انتشارا في أعيرة الذهب نحو 807 جنيها مقابل 795 جنيها في الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 12 جنيها.


وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة بين أنواع الذهب ما يقرب من 922 جنيها كأعلي سعر مقارنة بـ مقابل 909 جنيهات خلال الأسبوع الماضي بزيادة بلغت 13 جنيها.


وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الذهب نحو 692 جنيها مقابل 681 جنيها في الأسبوع الماضي بفارق 11 جنيها.


ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 538 جنيها  مقابل 530 جنيها في الأسبوع الماضي بفرق 8 جنيهات.
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6456 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.7 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 922.3 ألف جنيه .


الدمغة والمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
 

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