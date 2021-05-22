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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نسعى نكون مركز لتصنيع اللقاحات في القارة الإفريقية

"الصحة": تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" العام الحالي

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة

أكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة لشئون الإعلام والتوعية، على أن وصول الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع لقاح «سينوفاك» الصيني في مصر خطوة هامة وفارقة في تاريخ البلد.

 

وأوضح «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن مصر الدولة الوحيدة في إفريقيا التي اتخذت هذه الخطوة بالبدء في تصنيع اللقاح، موضحا أن هناك تنسيق مع شركة «فاكسيرا» التي تعد من أقوى شركات العالم في إنتاج اللقاحات.

 

وأشار مساعد وزير الصحة لشئون الإعلام والتوعية، إلى أنه تمت مناقشات بين وزيرة الصحة والخبراء الصينيين الذين وصلوا مصر أمس بشأن إنتاج اللقاحات، مشيرا إلى أن المواد الخام التي وصلت تبلغ حوالي 1400 لتر وهذا يكفي لإنتاج 2 مليون جرعة كمرحلة أولى وتم الإتفاق بين «فاكسيرا» وسينوفاك على تصنيع 40 مليون جرعة خلال 2021.

 

ونوه إلى أن هناك مراحل عديدة تمر بها عملية الإنتاج منها إجراء دراسات الثبات والجرعات والخضوع للتحاليل للتأكد من فاعليتها، مشددا على أن مصر تسعى إلى التحول لمركز لتصنيع اللقاحات في القارة الإفريقية وتصدير اللقاحات إلى الدول الشقيقة.

 

وكانت عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم السبت، بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، مع وفد من الخبراء الصينيين بشركة "سينوفاك"، تمهيدًا لبدء إنتاج لقاح فيروس كورونا بمصر، وذلك بعد وصول أول دفعة من المواد الخام اللازمة لتصنيع اللقاحات أمس، في إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وعدد من العاملين بالشركة.

مساعد وزير الصحة لقاح سينوفاك إفريقيا تصنيع مواد الخام اكسيرا إنتاج اللقاحات

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