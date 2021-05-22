علوم حلوان: إعلان جداول امتحانات الدراسات العليا .. غدا

بدأت كليات جامعة حلوان فى إعلان جداول إمتحانات نهاية العام الدراسي الثاني 2020/2021 الذي يقام هذا العام وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة خوفا من الموجة الثالثة من الاصابات بفيروس كورونا.

قال الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، ان الكلية تستعد لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي الثاني وانه بالنسبة لإمتحانات مراحل الدراسات العليا ( دبلوم - ماجستير - دكتوراه) فسوف يتم الاعلان عن جداول الامتحانات غدا الأحد الموافق 23 مايو 2021 .



وصرح الدكتور أبو الدهب فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" أن الكلية تراعي أثناء إعدادها لجدوال الامتحانات عدم حدوث اى تكدس او زحام اثناء الامتحانات.



وشددت إدارة جامعة حلوان على أنه على الطلاب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من انتشار وباء فيروس كورونا ، و انه يجب عليهم الحرص على ارتداء الكمامات و حمل المطهرات للوقاية من خطر الموجة الثانية .



وزير التعليم العالي يوجه ببداء إعداد جداول الامتحانات



وكان قد وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.



وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ظهر اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

وأكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية المدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.

كما أكد المجلس إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.