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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. نظر دعوى تطالب رانيا يوسف بدفع 5 ملايين جنيه للإعلامي نزار الفارس

رانيا يوسف
رانيا يوسف

تنظر المحكمة الاقتصادية (قاضي التحضير)، اليوم الأحد، محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس.

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وأقام المستشار هيثم عباس، بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس، دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، وطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه؛ لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حق موكله على مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا).

وجاء في الدعوى، أن الإعلامي نزار الفارس، بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها، في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجى أنها تتهمة تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.

وأضافت أن الإعلامي ينتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها؛ لاقتضاء حقه القانوني.

رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف الإعلامي العراقي نزار الفارس المحكمة الاقتصادية دعوى قضائية

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