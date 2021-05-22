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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني الناظر: لم أشهد أي حالة مصابة بالفطر الأسود طوال حياتي العملية

هاني الناظر
هاني الناظر

كشف الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، تفاصيل علاقة فيروس كورونا بالفطر الأسود.

وتابع الناظر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج  "مساء دي إم سي"، المذاع عبر  فضائية "dmc": “الفطر الأسود موجود منذ زمن طويل، وينمو في التربة الرطبة والفاكهة والخضراوات المتحللة وأحيانا قد يصيب الإنسان لكن هذه الحالات نادرة جدا”.

وأشار الناظر إلى أن الفطر الأسود يصيب الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة مثل الإيدز والذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأوضح أن أشكال الفطر الأسود تظهر على شكل حبوب حمراء اللون أو قرحة على الوجه وتتحول إلى اللون الأسود وقد يصيب الفم، لافتا إلى أنه لم يشهد أي حالة مصابة بالفطر الأسود طوال حياته العلمية، وحتى هذة اللحظة لم تسجل حالة في العالم كله مصابة بالفطر الأسود بسبب كورونا.

فيروس كورونا هاني الناظر المركز القومى للبحوث الفطر الأسود مساء دي إم سي

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