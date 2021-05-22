قرار عاجل من جامعة طنطا تجاه مدرس بـ"حقوق"لقّب سيد قطب بـ "الشهيد"

قال الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور خالد منتصر، كشف فى الحلقة السابقة أن هناك دكتور مدرس بـ كلية الحقوق جامعة طنطا يُدرس أشياء غريبة للطلاب، وفى أحد كتبه بها استشهد بـ سيد قطب، ومكتوب بها: وفى ذلك يقول الشهيد سيد قطب".

وقال الدكتور خالد منتصر، إن هناك دكتور مدرس بـ كلية الحقوق جامعة طنطا يُدرس أشياء غريبة للطلاب، وفى أحد كتبه بها استشهد بـ سيد قطب، ومكتوب بها : وفى ذلك يقول الشهيد سيد قطب".

وتحركت جامعة طنطا وقامت بمنع تداول الكتاب والدكتور مؤلف الكتاب قام بترك القسم وقدم اعتذارا بسبب كلمة شهيد قبل اسم سيد قطب، والجامعة قامت بالتنبيه على المؤلفين بخصوص الكتاب، وسيتم الحصول على رأي الأزهر فى هذا الكتاب.



وكما قال منتصر فى الحلقة السابقة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أنه كتب بوست على صفحته الشخصية، لأن الجميع شاهدوا مسلسل الاختيار، ولأن معظم من يرتكبون تلك الجرائم، من الشباب.



ولفت إلى أن 90% ممن ارتكبوا العمليات الإرهابية؛ كانوا طلابا ف الجامعات، ولذلك لا يجب أن تدرس تلك الأشياء للطلاب.



وأشار إلى أن الإرهاب ينمو، ولذلك يجب أن نواجه المستنقع الفكري، ووأن يتم القضاء على الورم السرطانى الإخواني.



وكشف أن الإخوان الإرهابيين عبارة عن “غرغرينا” في جسد الوطن، ويشمتون دائمًا في كل حدث يحدث ببلادنا.



وأكد أن مؤلف الكتاب، كان مرشحا من الإرهابي صبحي صالح؛ لوضع دستور الجماعة الإرهابية.