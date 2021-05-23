الأردنية سميرة الأسير: مصر هوليوود العرب.. وهذا ما يميز التصوير بها

كشفت الفنان الأردنية سميرة الأسير عن الاختلاف الذي وجدته في الدراما المصرية والذي يميزها عن الدول الأخرى.

وقالت سميرة الأسير لـ"صدى البلد": "ضخامة الإنتاج، فأنا بحياتي ما رأيت هذا الكم الكبير من الناس في اللوكيشن فكل شيء كان يقام بسرعة مثلما يحدث في هوليوود، وبالفعل مصر هوليوود العرب وكل ما يحدث يكون بفخر وحضور واحترام، وأحب أن أعمل بمصر:".



وكشفت الفنانة الأردنية سميرة الأسير، عن الصعوبات التي تعرض لها فريق عمل القاهرة كابول بسبب فيروس كورونا.

وقالت سميرة الأسير لـ"صدى البلد": “كورونا عطل العمل أكثر من مرة، فكان من المفترض أن أحضر إلى مصر في شهر مارس العام الماضي ولكن الإجراءات الاحترازية تسببت في إغلاق المطارات”.

وتابعت": "حينما هاتفوني مرة أخرى في شهر يوليو لم أستطع الحضرور، لنفس السبب، وفي كل مرة كنت أحضر للعمل واقرأ السيناريو، ولكن لا يكتمل، وبالنهاية وصلنا إلى القاهرة شهر نوفمبر وصورنا، ولم يكن التصوير هنا سهلا خاصة أنها أول مرة أصور فيها بمصر ولم أكن أعلم كيف يعملون لكن اندمجت وارتحت في التصوير.

تولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذي سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

شارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.