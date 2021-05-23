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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رضا عبد العال: موسيماني كان مرعوبا قبل هدف ياسر ابراهيم.. وصن داونز أكذوبة

صدى البلد

وجه رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، العديد من الانتقادات إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عقب تأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تعادله مع صن داونز بهدف لمثله والتأهل بمجموع المباراتين 3-1 .

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج ' البريمو'' عبر قناة Ten: موسيماني أدار المباراة بشكل سيء للغاية، فلا يوجد سبب واضح للعب بثلاثي في وسط الملعب والتضحية بمركز الجناح الأيمن.

وأضاف رضا عبد العال: "موسيماني كان مرعوباً قبل تسجيل ياسر إبراهيم الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الحادية عشر، كما أن فريق صن داونز أكذوبة حقيقية، ولم نشعر بوجوده سواءً في لقاء الذهاب أو لقاء الإياب.

وأكد رضا عبد العال، أنه من الصعب أن يخسر الأهلي بثلاثية أمام صن داونز، مشيرا إلي أن رامي ربيعة كان تائها في نصف الملعب بسبب تغير مركزه.

وتابع رضا عبد العال أنه من السهل أن تدافع وتخرج من المباراة متعادل، ولكن الصعب أن تفوز خارج أرضك.

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تأهل تاريخي 

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه، بعد تخطي عقبة صن داونز في الدور ربع النهائي للبطولة بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليواصل الأهلي مشواره الناجح في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري أبطال إفريقيا، واستكمال مسيرة تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة للمرة العاشرة في تاريخه.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، عن طريق طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، قبل أن ينجح في تحقيق التعادل الإيجابي 1-1 خلال مباراة العودة، التي أقيمت عصر أمس السبت، وسجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم.

تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في النسخة الجارية يأتي للمرة الـ17 في تاريخ النادي، بعد أن سبق لبطل إفريقيا التاريخي التواجد في المربع الذهبي 16 مرة من قبل.

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