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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي ونهضة بركان .. نجوم المارد الأحمر يتعاهدون علي حصد السوبر الأفريقي

صدى البلد

"لا وقت للراحة" شعار رفعه نجوم  فريق الأهلي الذين تعاهدوا، حصد لقب كأس السوبر الأفريقي، على حساب نهضة بركان المغربي، يوم الجمعة المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه، بعد تخطي عقبة صن داونز في الدور ربع النهائي للبطولة بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليواصل الأهلي مشواره الناجح في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري أبطال إفريقيا، واستكمال مسيرة تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة للمرة العاشرة في تاريخه.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، عن طريق طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، قبل أن ينجح في تحقيق التعادل الإيجابي 1-1 خلال مباراة العودة، التي أقيمت عصر أمس السبت، وسجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في النسخة الجارية يأتي للمرة الـ17 في تاريخ النادي، بعد أن سبق لبطل إفريقيا التاريخي التواجد في المربع الذهبي 16 مرة من قبل.

وقال الحارس محمد الشناوي، قائد الأهلي، لقناة ناديه، إنه سعيد بعبور عقبة صن داونز، وهو منافس قوي، مؤكدا أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، والتركيز حاليا منصب على التتويج بلقب السوبر الإفريقي.

وأشار محمد الشناوي إلى أن لاعبي الأهلي قدموا مباراة كبيرة، وكان هناك تركيز شديد على غلق المساحات أمام صن داونز، مؤكدا أن اللاعبين لديهم رغبة دائمة في الفوز وحصد جميع الألقاب.

وأكد أن الروح العالية والأخوة بين لاعبي الأهلي ستظل سائدة، والجميع يدرك قيمة النادي جيدًا، لذلك فهم يقاتلون لتحقيق الفوز في كل المباريات، مشيرا إلى أن معدن لاعبي الأهلي يظهر دائمًا في الأوقات الصعبة.

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رضا عبد العال: موسيماني كان مرعوبا قبل هدف ياسر ابراهيم.. وصن داونز أكذوبة

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رضا عبد العال : موسيماني مدرب محظوظ والأهلي ينجح أي حد

أغلقنا صفحة دوري الأبطال

وقال المدافع ياسر إبراهيم، صاحب الهدف الوحيد للأهلي في شباك صن داونز اليوم، إن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة واستحقوا التأهل، كما أن هدف التقدم المبكر سهل مهمة الفريق.

وأوضح أن الفريق أغلق صفحة دوري الأبطال مؤقتًا، والاستعداد لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي، خاصة أن الجميع يستهدف إضافة بطولة جديدة إلى دولاب بطولات القلعة الحمراء.

وأشاد الظهير الأيمن محمد هاني، بالروح الجماعية والأداء القتالي للفريق في لقاء الإياب ضد صن داونز، مؤكدا أن الفريق لعب مباراة قوية ولم يمنح المساحات للاعبي الخصم.

وأكد أن التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال جاء نتيجة تركيز اللاعبين وإصرارهم على عبور عقبة صن داونز، كما أن تواجد محمود الخطيب رئيس النادي، على رأس البعثة أعطى دوافع أكبر للفريق.

وأشار الظهير الأيمن صاحب الـ25 عامًا، إلى أن الأهلي سيغلق صفحة دوري الأبطال للتركيز على مواجهة نهضة بركان وتحقيق لقب قاري جديد والتتويج بكأس السوبر الإفريقي.
 

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