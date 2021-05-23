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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تصرفات غير مدروسة .. الأمير هاري يثير غضب الملكة

الأمير هاري يثير
الأمير هاري يثير غضب الملكة

أعربت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن استيائها من التصريحات المستفزة وغير المدروسة التي قالها حفيدها الأمير هاري خلال حواره مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري. 

وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل”، فإن مصادر مقربة للملكة إليزابيث، أن الملكة تشعر بالضيق والاستياء بسبب ما قام به الأمير هاري وزوجته مؤخرًا من إفشاء لأسرار القصر البريطاني. 

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وأوضحت الصحيفة أن الملكة شعرت بالغضب من التصريحات غير المدروسة التي قالها الأمير هاري، والحديث بصورة غير لائقة عن أفراد الأسرة الملكية وإفشاء أسرار القصر أمام العالم كله من خلال حواره لجذب الانتباه . 

اختفت الملكة إليزابيث عن الأنظار بعد لقاء هاري بالإعلامية أوبرا وينفري، ولم تظهر إلا منذ أيام قليلة ولكن كان يبدو عليها علامات الغضب من حوار الأمير وزوجته مع أوبرا . 

جدير بالذكر أن الملكة غضب من الطريقة التي تحدث بها الأمير هاري عن معاملة الأسرة الملكية له عقب مغادرته بريطانيا، فقد كان هناك كثير من الأخطاء الفادحة  في حديثه الذي تم بثه أمام العالم كله. 

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