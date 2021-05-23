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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرفة التجارية توضح سبب ارتفاع سعر الذهب ومتى ينخفض في مصر؟.. فيديو

الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن ارتفاع سعر الذهب دائمًا ما يكون سببه سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلي.

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وأضاف واصف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جاد ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن ما حدث في ارتفاع البورصة العالمية ما يعادل 50 دولارًا، وكان رده على السوق المحلي ارتفاع في حدود 11 جنيهًا على المستوى المحلي، مشيرًا إلى أن الصين الأسبوع الماضي أعلنت الحد من التداول في العملات الرقمية «بيتكوين» وهو ما دفع المستثمرين لوضعها في الذهب باعتباره الملاذ الآمن في مجال الاستثمار، وهو ما أدى لارتفاع سعر الذهب.

واستكمل حديثه، أن تهافت المستثمرين على الذهب تسبب في ارتفاع سعره، خاصة وأن مصر مرتبطة ارتباط كلي بسعر البورصة العالمية وعوامل صرف الجنيه أمام الدولار، موضحًا أن المعطيات الاقتصادية في مصير تشير إلى أن الذهب لن ينخفض سعره خلال أسبوع مقبل على الأقل، إلا إذا حدث تغير اقتصادي يؤثر بالسلب على سعر الذهب، بينما هناك ارتفاعات متتالية في سعر الذهب خلال الفترة الحالية.

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