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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبرزها حماية الملكية الفكرية ..9 معلومات عن مهام لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات لجان المجلس النوعية والبالغ عددها 25 لجنة، والتي تختص بمعاونة المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

 

وجاءت المادة 44 من اللائحة الداخلية كالتالي:"بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها، وفيما يلي نستعرض إختصاصات لجنة الاعلام والثقافة والأثار.

 

*لجنة الإعلام والثقافة والآثار:

-الإعلام المسموع والمرئى.

 -الصحافة المطبوعة والرقمية.

 --شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

 -ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز. 

-الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة. 

-الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية. 

-الخدمات الثقافية. 

-الملكية الفكرية.

 -الفنون والآداب. 

-الآثار. 

-المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية. 

-التشريعات الخاصة بالإعلام والثقافة والآثار. 

 

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى الإعلام والثقافة والآثار.

مجلس النواب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الهيئة الوطنية للاعلام الهيئة الوطنية للصحافة الملكية الفكرية

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