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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

بأمر المحافظ...غلق 19 معبرا مخالفا على السكة الحديد بالبحيرة

حملات غلق المعابر
حملات غلق المعابر المخالفة في البحيرة

شدد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة، على  استمرار الجهود لرصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية، والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك نظرًا لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وانتظام حركة سير القطارات.

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في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، برئاسة أسامه داود، بغلق 19 معبرا غير شرعب ومخالف  على السكة الحديد بنطاق وحدة النجاح بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد.

ويذكر أن شدد محافظ البحيرة، على استمرار تكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة للتأكد من الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء .

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية، حملات مكبرة للمرور على المقاهي والكافتيريات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات عن تحرير 236 محضر عدم ارتداء كمامات و غلق 5 منشآت مخالفة بعدد 8 مراكز وهى الآتي: 

- تحرير ٥١ محضر عدم إلتزام بارتداء الكمامات ومحضر تلوث، واعدام ٧شيش و٩ إنذارات بيئية بمركز دمنهور.

- تحرير ٤٠ محضر عدم ارتداء كمامة، كما تم تحرير ١٢ محضر عدم الالتزام بارتداء كمامه بمركز إدكو.

- تحرير ١٣ محضر عدم ارتداء كمامة بمركز بدر.

- تحرير 28 غرامة عدم ارتداء كمامة بمركز المحمودية.

- تحرير ٧١ محضر عدم ارتداء الكمامة بمركز وادي النطرون.

- غلق 2 وتحرير 7 محاضر عدم ارتداء كمامة ومصادرة 7 شيش و26 كرسى بمركز رشيد.

- تحرير 14 غرامة عدم الالتزام بارتداء الكمامة بأماكن التجمعات وعدد 3 محاضر كسر حظر والتحفظ على  5 شيش.
 

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