وداعا صانع السعادة .. شاهد| شيف بالغردقة يرسم سمير غانم على البيتزا

أعد الشيف خالد عبدالفتاح، صانع بيتزا النجوم والمشاهير، بيتزا للفنان الراحل سمير غانم على طريقته الخاصة ، تحمل وجهه بشعار «وداعا صانع السعادة»، وذلك حزنا على وفاة الممثل الكوميدي الشهير.

وجهز الشيف العمومي بأحد فنادق الغردقة، بيتزا تحمل وجه الراحل سمير غانم، حزنا على وفاته بعد معاناة مع المرض، والذي أثر في جمهوره بفنه العظيم.

وقال صانع بيتزا النجوم والمشاهير، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، إنه اعتاد صنع البيتزا التي تحمل وجه المشاهير والنجوم وعن مكونات البيتزا قال إنها من عجينة البيتزا مضاف إليها جبنة موتزاريلا وصلصة.

وأضاف الشيف خالد عبدالفتاح، أنه يصنع وجه الفنان أو أحد المشاهير علي البيتزا بلحم السلامي والصلصة ومساحتها مستديرة بقطر 30 سم، واستغرق في عملها حوالي 50 دقيقة.

وأكد أن الجميع يعشقون الفنان الراحل سمير غانم ، وووفاته أحزن أبناء مصر بمختلف أطيافهم وفئاتهم ، مضيفا : "لذا حبيت من خلال طبيعة شغلي أسعد أي شخص يحب سمير غانم عند رؤيته لصورته علي البيتزا التي قمت بصناعتها، وحتى أننى متعود علي رسم تلك البورتريهات علي البيتزا".

وأوضح أنه قام برسم العديد من البوتوريهات لشماهير مصريين وغيرهم، مضيفا أنه تربي علي فطوطة وانه يعشق سمير غانم بجميع أعماله، وحتي أن الجيل الصغير يتعلق بأعماله ويرتبط به بشكل كبير".