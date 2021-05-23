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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل آيس كريم الفراولة بخطوات سهلة

طريقة عمل آيس كريم
طريقة عمل آيس كريم

يعد الآيس كريم من الحلويات الشهيرة خلال فصل الصيف، كما يتميز بمذاقة المنعش واللذيذ، كما يمكنك إعدادة في المنزل بالكثير من الأطعمة المختلفة التي تفضلها أسرتك.

 

مقادير آيس كريم فراولة


2 باكو كريمة خفق 

1 و ربع كوب لبن 

1 كوب كوب ماء 

1 كيلو فراولة 

1 علبة لبن مكثف 

1 كوب سكر 


طريقة تحضير آيس كريم فراولة


* تخلط جميع المكونات في الخلاط الكهربائي.

* يصب المحتوى في علبة ثلاجة ثم تحفظ بالمجمد حتى يتماسك الآيس كريم ثم يغرف ويقدم.

 

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وصفة أخرى

 

مقادير آيس كريم فراولة


1 كوب فراولة مجمدة 

2 علبة زبادى 

1 كوب عسل 


طريقة تحضير آيس كريم فراولة


* يضرب فى الخلاط الزبادى والفراولة

* يضاف العسل ويقلب كل الخليط

* يقلب كل الخليط ويوضع فى علبة فى الفريزر حتى يتماسك

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