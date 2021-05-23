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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: قمة بوتين وبايدن مهمة لإخراج العلاقات الثنائية من وضعها المؤسف

فلاديمير بوتين وجو
فلاديمير بوتين وجو بايدن

أكد قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم “الأحد”، أن عقد لقاء قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، يحظى بأهمية بالغة لتجاوز المأزق الحالي في العلاقات بين موسكو وواشنطن.

 

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في حوار مع قناة “روسيا 1"، إن اختيار مكان انعقاد القمة المحتملة يمثل مسألة تقنية ليس لها أي أهمية كبيرة، مضيفًا أن "الأهم هو عقد اللقاء بحد ذاته، لأنه أمر مهم إلى حد كبير بالنسبة لعلاقاتنا الثنائية وإخراجها من وضعها المؤسف الحالي".

 

وأكد بيسكوف أن الجانب الروسي لا يزال يدرس المقترح الأمريكي لعقد القمة في دولة ثالثة خلال زيارة بايدن المقررة إلى أوروبا في يونيو المقبل، مضيفا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أطلع بوتين بالتفصيل على نتائج مفاوضاته مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في عاصمة آيسلندا ريكيافيك، وسيتخذ الرئيس بناء على ذلك قرارا نهائيا.

 

ووعد بيسكوف بإبلاغ الرأي العام بقرار بوتين فور صدوره.

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