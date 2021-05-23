البورصات العربية.. "المصرية" و"السعودية" تقودان ارتفاعات أسواق المال.. وتراجع بـ العراقية

شهد أداء البورصات العربية والخليجية، تباينا خلال تعاملات اليوم الأحد 23 مايو 2021، في مستهل تعاملات الأسبوع، إذ ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية والسعودية والكويتية فيما تراجعت بورصتي العراقية ومسقط.

البورصة المصرية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم بدعم من عمليات شراء من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية، وسط تفاؤل بإعلان البنك التجاري الدولي نموا قويا في صافي أرباحه خلال الربع الأول من العام الحالي، مما زاد من التوقعات الإيجابية بشأن نتائج أعمال الشركات الكبرى بالسوق.



وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 674.58 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.3 مليارات جنيه.



وأغلق مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" على مكاسب نسبتها 0.75% مسجلًا 10812.06 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.31% مسجلًا 2258.44 نقطة، وربح مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ما نسبته 1.04% مسجلًا 3214.3 نقطة.

سوق الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعاً 4.01 نقاط ليقفل عند مستوى 10343.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 355 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 415 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات شاكر، وأسترا الصناعية، والعبداللطيف، وملاذ للتأمين، وعسير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، والخريف، والجزيرة ريت، وبترو رابغ، وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 6.60%.



فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، شاكر، وعسير، وملاذ للتأمين، ولازوردي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات شاكر، وملاذ للتأمين، وعسير، ووفرة، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.



كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 373.21 نقطة ليقفل عند مستوى 24557.23 نقطة، وبتداولات بلغت 55 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 395 ألف سهم تقاسمتها 1492 صفقة.

مؤشرا البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,537.43 نقطة بارتفاع قدره 0.68 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 652.52 نقطة بارتفاع قدره 1.03 نقطة عن معدل إقفاله السابق.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.79 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 751.76 ألف دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 100 صفقة.

مؤشر بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 74ر3848 نقطة منخفضًا بـ 3ر19 نقطة، بنسبة 50ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 09ر3868 نقطة.



وبلغت قيمة التداول مليونًا و184 ألفًا و758 ريالًا عمانيًا، منخفضة بنسبة 02ر53% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و522 ألفًا و79 ريالًا عمانيًا.

البورصة العراقية

أغلق مؤشر البورصة العراقية اليوم, متراجعاً بنسبة 0.03%, متوقفاً عند 587.72 نقطة، وانخفضت "بموجب المؤشر" أسهم 5 شركات, فيما ارتفعت أسهم 4 أخرى, وحافظت 6 شركات على أسعار أسهمها.



وبلغت عدد الأسهم المتداولة 41,971,254,583 سهما, بقيمة 42,363,589,665 ديناراً عراقياً, تحصلت من إبرام 436 صفقة, شملت 15 شركة مساهمة, من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 2.13%، عند مستوى 1919.63 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 13.0 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 5432 صفقة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 71ر5 نقطة، ما نسبته 09ر0 %، ليبلغ مستوى 04ر6296 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3ر473 مليون سهم، تمت عبر 14927 صفقة نقدية، بقيمة إجمالية بلغت 5ر54 مليون دينار كويتي.



وانخفض مؤشر السوق الرئيس 73ر5 نقطة، ليبلغ مستوى 13ر5246 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 11ر0 %، من خلال كمية أسهم بلغت 393 مليون سهم تمت عبر 10986 صفقة نقدية، بقيمة 2ر27 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر السوق الأول 66ر10 نقطة، ليبلغ مستوى 47ر6835 نقطة، بنسبة صعود بلغت 16ر0 %، من خلال كمية أسهم بلغت 3ر80 مليون سهم تمت عبر 3941 صفقة بقيمة 3ر27 مليون دينار.