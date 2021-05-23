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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الري": تنفيذ 70 إزالة للتعديات على النيل في 7 محافظات

صدى البلد

نفذت وزارة الموارد المائية والرى، 70 إزالة فى نطاق 7 محافظات هي “الدقهلية - الغربية - المنوفية - القليوبية -  كفرالشيخ - سوهاج - المنيا”، ليصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 62002 إزالة.

 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لتعليمات الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، باستمرار التصدى للتعديات الصارخة على مجرى نهر النيل.
 

وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري، مجهوداتها الحثيثة لإزالة مختلف أشكال التعديات على المجاري المائية للحفاظ عليها وحماية أملاك الدولة على نهر النيل والترع والمصارف لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.


وتحرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة الأعمال التي تقوم بها الوزارة، وحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من مواردها البشرية وأن يطلع مهندسيها وباحثيها على أحدث ما يصل إليه العلم.

 

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري كانت سباقة في استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية المناخية والتي يعتمد عليها مركز التنبؤ بالفيضان جنباً إلى جنب مع النماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول.

الري مجلس الوزراء مخالفات تعديات التعديات وزارة الموارد المائية وزارة الموارد المائية والري مجري نهر النيل

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