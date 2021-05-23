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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سمر حُسني.. حكمة تونسية حسناء تثير الجدل قبل مباراة الأهلي ونهضة بركان.. ما قصتها؟

سمر حسني
سمر حسني

منذ الإعلان عن مباراة السوبر الإفريقية المرتقبة بين النادي الأهلي ونادي نهضة بركان المغربي، ثار جدلُ واسع بسبب الحكمة التونسية المعتمدة سمر حسني، التي أُشيع مشاركتها ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة السوبر.

من هي سمر حُسني 

وتُعد سمر حسني، الفتاة التونسية الحسناء صاحبة الـ 20 عامًا، إحدى أشهر الحكمات على الساحة الإفريقية رغم دخولها إلى عالم التحكيم منذ 4 سنوات فقط.

وتم اعتماد سر حسني حكمة ثالثة أو مبتدئة وهي أول درجات التحكيم وفق اللوائح التونسية لاعتماد الحكام.

وكسبت الحكمة التونسية صيتا واسعا وانتشرت صورا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أُشيع مشاركتها كحكم رابع في بعض المباريات الإفريقية.

ماذا قال كاف والاتحاد التونسي عن سمر حسني 

قبيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي حصل عليها الأهلي عام 2020، تناقلت بعض الصفحات غير الرسمية للناديين أنباءً عن تعيين سمر حسني كحكم رابع لإدارة المباراة.

وفي هذا الوقت، نفى مسؤول بالاتحاد الإفريقي صحة الأنباء جملة وتفصيلً، مؤكدًا أن هذا الإسم غير مطروح بالمرة لدى الاتحاد.

وفجر مسؤول تونسي مفاجأة حينها قائلًا إن الحكمة المُثار حولها هذا الجدل، لم تدير حتى الآن أي مباراة رسمية من الأساس.

ماذا قال الجمهور عن شائعة سمر حُسني 

وقابل الجمهور الأنباء المنتشرة عن مشاركة الحكمة التونسية في اللقء بشيء من عدم التصديق، مؤكدين أنها لازالت مبتدئة ولم تحصل على الصفة الدولية ومن غير المنطقي تصديق الأمر.

لكن الجماهير تغزلت في طلة الحكمة التونسة وبعثوا لها رسائلًا من الغزل وبعضا من الدعم والتشجيع، وقالوا إنهم يتمنون رؤيتها يومًا ما تدير مباراة رسمية. 

سمر حسني الأهلى نهضة بركان كأس السوبر الأفريقي الدوحة

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سمر حُسني.. حكمة تونسية حسناء تثير الجدل قبل مباراة الأهلي ونهضة بركان.. ما قصتها؟

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