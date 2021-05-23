اتفاق بين جامعة جنوب الوادي و وكالة الفضاء المصرية لتنفيذ أقمار صناعية

وقع الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، اتفاقا تنفيذياً مع وكالة الفضاء المصرية، برئاسة الدكتور محمد القوصي.

جاء ذلك ضمن فعاليات المجلس الأعلى للجامعات بجلسته الأخيرة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي و البحث العلمي.



و يستهدف الاتفاق الذي عقد مع جامعات أسيوط- سوهاج- جنوب الوادى- أسوان، قيام وكالة الفضاء المصرية بتقديم قمر صناعي تعليمي يكون نواة لمعمل تكنولوجيا الأقمار الصناعية في كليات الهندسة.

أوضح الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، بأن الإتفاق يأتى في إطار مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي و وكالة الفضاء المصرية لتنفيذ ٣٥ قمرا صناعياً.

و أشار غرباوى، إلى أنه تم توقيع العقود التنفيذية لـ ٣١ قمرا صناعيا لـ ٣١ من كليات الهندسة والعلوم بمختلف الجامعات المصرية.