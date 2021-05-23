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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الفرنسي: عدم تفعيل طرح الدولتين قد يؤدي إلى فصل عنصري في إسرائيل

صدى البلد

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الأحد من "احتمال حصول فصل عنصري" في إسرائيل في حال عدم التوصل إلى حل الدولتين بين الدولة العبرية والفلسطينيين.

وقال خلال مقابلة صحافية "هناك مدن إسرائيلية تواجه سكانا من الطرفين"، في إشارة إلى صدامات في الأيام الأخيرة بين فلسطينيين وإسرائيليين داخل الخط الأخضر.

وأضاف "هذه المرة الأولى التي يحصل ذلك.. ما يظهر أنه في حال اعتماد حل آخر غير حل الدولتين ستتوافر مكونات فصل عنصري يستمر لفترة طويلة".

ونبه وزير الخارجية الفرنسي من خطر وقوع فصل عنصري قوي في حال الاستمرار بمنطق الدولة الواحدة أو إطالة الوضع الراهن، مشيرا إلى أن إطالة الوضع الرهن قد تؤدي إلى ذلك.

وشدد لودريان على أن تصاعد العنف هذا "يظهر الضرورة الملحة لإيجاد مسار سياسي.. يجب اعتماد سياسة الخطوة خطوة".

وتابع قائلا: "ينبغي الآن السعي إلى إرساء الثقة بين طرفي النزاع".

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فرنسا تحذر من فصل عنصري في إسرائيل حال عدم حل الدولتين

ورحب الوزير الفرنسي بتجديد الرئيس الأمريكي جو بايدن "التزامه بضرورة قيام دولتين وهي فرضية كانت بدأت تزول".

وشهدت مدن مختلطة في إسرائيل يسكنها يهود وفلسطينيون أعمال عنف ومواجهات كما حصل في اللد، فيما كانت إسرائيل في مواجهة مع حركة حماس في قطاع غزة.

ويحترم الجيش الإسرائيلي وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ الجمعة وقفا لإطلاق النار بعد عدة أيام شهدت غارات إسرائيلية وإطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

إسرائيل فلسطين فرنسا وزير الخارجية الفرنسي الخط الأخضر

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