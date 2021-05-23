مستحقة للغاية.. محمد صلاح يهنئ هاري كين على الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي
هنأ محمد صلاح جناح نادي ليفربول، هاري كين مهاجم توتنهام بالفوز بجائزة الحذاء الذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي.
ونشر كين تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “ تويتر” جاء فيها:"مسرور للفوز بهذه الجوائز! أمر لم يكن ليصبح ممكنًا بدون الفريق والعاملين طوال الموسم."
وقام صلاح بالرد على تغريدة كين معلقًا:" مستحقة للغاية.. تهانيً."
وتوج هاري كين نجم فريق توتنهام بلقب هداف الدوري الإنجليزي، برصيد 23 هدفا، بفارق هدف وحيد على النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.