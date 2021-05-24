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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لصحة الأسنان.. أطعمة عليك التوقف عن تناولها

صدى البلد

أطعمة عديدة تضر بأسنانك بشدة أكثر من نفعها، لذا يجب التوقف عن تناولها إذا كنت تريدين الحصول على أسنان صحية إليك أبرز الأطعمه وفقا لموقع برايت سايد:

1.  رقائق البطاطس


تتكون الرقائق، من كربوهيدرات سريعة تتحول إلى جلوكوز تحت تأثير اللعاب، الشيء الآخر الذي تتركه الرقائق هو ترسبات الأسنان، لذلك لا تنس شطف فمك بالماء بعد تناول وجبة خفيفة من البطاطس.

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2. مضغ العلكة

قد يبدو مضغ العلكة الخالية من السكر آمنًا للأسنان، ومع ذلك ، فإن الخطر الأكبر ليس السكر ولكن تأثيره المدمر على الحشوات وتيجان الأسنان والجسور.

علاوة على ذلك، عندما تمضغ العلكة، يزداد إنتاج اللعاب و تآكل الحشوات ومينا الأسنان.

3. الفشار


تناول الفيشار، يسبب  تتلف الأسنان وضعفها الأسنان . 

إلى جانب ذلك  يتكون الفيشار  من الكربوهيدرات السريعة التي تشكل الجلوكوز الضار.

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4. الطماطم


الطماطم حمضية تمامًا مثل الفاكهة الحمضية، ويؤذي الحمض الأسنان كثيرًا ويزيد من حساسية الأسنان.

3. الخبز والمكرونة والبطاطس


الأطعمة التي تحتوي على الكثير من النشا تلتصق بالأسنان ويتحول النشا إلى سكر عندما يتلامس مع اللعاب. 

هذا قد يؤدي إلى تسوس الأسنان.

4.الشاى


يعلم الجميع أن الشاي يحتوي على مادة الكافيين، والتي لها بعض التأثير السلبي على الجسم ولكن ليس على الأسنان. يحتوي الشاي على نسبة أقل من الفلورين مقارنة بالكافيين ، ولكنه يضر أسنانك كثيرًا . الفلور ضروري لجسم الإنسان ، ولكن عند وجود الكثير منه يؤثر على صحة العظام والأسنان . لكي تكون آمنًا ، لا تشرب أكثر من 4 أكواب في اليوم.

 

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