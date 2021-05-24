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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غضب غربي بعد إجبار بيلاروسيا طائرة مدنية على الهبوط بسبب ناشط مُعارض

بيلاروسيا تجبر طائرة
بيلاروسيا تجبر طائرة مدنية على الهبوط بسبب ناشط معارض

أجبرت طائرة حربية بيلاروسية طائرة مدنية كانت متجهة من اليونان إلى ليتوانيا على الهبوط في مطار مينسك، للقبض على ناشط معارض يُدعى رومان بروتاسيفيتش، في خطوة أثارت غضبا غربيا كبيرا.

وبحسب إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، أدرج قادة الاتحاد الأوروبي مسألة فرض عقوبات على بيلاروسيا على جدول أعمال قمّتهم المقررة اليوم الاثنين، بعدما حوّلت مينسك مسار طائرة ركاب واعتقلت معارضاً كان على متنها.

وأفاد متحدث بأن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: "سيطرح اليوم الاثنين مسألة إرغام رحلة شركة "ريان إير" على الهبوط في مينسك. ستجري مناقشة العواقب واحتمال فرض عقوبات في هذه المناسبة".

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من جهته، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبيرج، إلى إجراء تحقيق دولي في الحادثة، وكتب على "تويتر": "هذا حادث خطير يتطلب تحقيقاً دولياً. يتعين على بيلاروسيا أن تضمن العودة الآمنة للطاقم وجميع الركاب"، وأضاف أنه "يراقب الوضع عن كثب".

وبعد أن طالب الاتحاد الأوروبي سلطات بيلاروسيا السماح للطائرة بالمغادرة "مع كل ركابها"، حطت الطائرة في ليتوانيا، حسب ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس في المطار.

وحثت ليتوانيا، عضو الاتحاد الأوروبي، التكتل وحلف شمال الأطلسي على الرد، في حين طلبت ألمانياً بتوضيح عاجل. ووصف رئيس وزراء بولندا ما جرى بأنه "عمل بغيض من أعمال إرهاب الدولة". وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن ما قامت به بيلاروسيا "غير مقبول على الإطلاق".

وكانت الطائرة، المتجهة من أثينا إلى فيلنيوس، على وشك دخول أجواء ليتوانيا عندما غيرت اتجاهها ورافقتها طائرة حربية إلى مينسك، عاصمة بيلاروسيا، بعد تقارير عن وجود متفجرات على متنها، حسب متتبع لرحلات الطيران عبر الإنترنت ووكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية الرسمية.

واقتاد مسؤولو إنفاذ القانون في بيلاروسيا الناشط رومان بروتاسيفيتش (26 عاماً) من الطائرة واحتجزوه. وبروتاسيفيتش مدرج على قائمة المطلوبين بعد احتجاجات واسعة جرت العام الماضي عقب الانتخابات الرئاسية التي أُعلن فوز لوكاشينكو فيها، وشكا المعارضون من أنها شهدت تزويراً.

وذكرت وكالة "بيلتا" أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو شخصياً هو من أمر طائرة حربية بمرافقة طائرة الركاب، وهي من طراز "بوينج"، إلى مينسك. وقالت إنه لم يُعثر على متفجرات على متنها.

بيلاروسيا طائرة ناشط المعارضة الاتحاد الأوروبي

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