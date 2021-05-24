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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متدربو البرنامج الرئاسي يزورون المساكن البديلة لعزبة حرب بالجيزة في أيام التدريب

هند عبد الحليم
هند عبد الحليم

قامت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة يرافقها متدربي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين الدفعة الثالثة " دفعة الشهيد أحمد منسي"، وخالد عصر رئيس حي الهرم أمس، بزيارة عمارات حاكم الشارقة، والتي تم تسليمها في ٥ مايو الجاري لأهالي عزبة حرب المرحلة الثانية، حيث قام المتدربون في أول أيام التدريب بإجراء لقاءات مع الأهالي الذين تم تسليمهم الشقق، ومتابعة أداء وحدة متابعة المشروع التي قد تم إنشاءها لمتابعة إحتياجات الاهالي بالعمارات الجديدة.


وتلى الجولة اجتماع المتدربين مع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، والذي عرض لهم أهم المشروعات التي تقوم بها المحافظة في المراكز والمدن وخصوصا بالقرى الجاري تطويرها ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمركزي الصف وأطفيح.


واستكمل المتدربون تدريبهم بلقاء مع المهندسة زيزي كامل مدير وحدة التطوير الحضري بمحافظة الجيزة، والتي استعرضت ملف تطوير المناطق العشوائية وما حققته محافظة الجيزة في مواجهة العشوائيات إلى الآن.


واختتم المتدربون اليوم الأول للتدريب بحضور لقاء مبادرة" هنجملها " للتعرف على المبادرة، والتي تهدف إلى زراعة شجر مثمر في مركزي الصف وأطفيح ضمن مبادرة حياة كريمة، وكذلك منطقة حدائق الاهرام تحت إشراف وزارة البيئة.

البرنامج الرئاسي عزبة حرب أهالي عزبة حرب

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