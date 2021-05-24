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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

القضية الفلسطينية

السفير الفلسطيني: نشكر مصر على قيادة جهود وقف إطلاق النار

القدس والقضية الفلسطينية
القدس والقضية الفلسطينية

قدم السفير دياب اللوح ، سفير فلسطين بالقاهرة ،الشكر لمصر على دورها الوطني القومي الأصيل في قيادة كافة الجهود لدعم القضية الفلسطينية ، والعودة للمفاوضات بين فلسطين وإسرائيل ، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ، ووضع الأمور في مسارها .

 

وأكد " اللوح " في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن هناك التزام من الطرفين بوقف إصلاق النار ، مشيراً إلى وصول أول أمس ، وفد أمني مصري ، حيث قام بوضع الترتيبات اللازمة لتثبيت وقف إطلاق النار ، وترتيب الوضع لما بعد وقف اطلاق النار .

وتابع سفير فلسطين بالقاهرة ، أن الوفد الأمني المصري اجتمع مع الرئيس الفلسطيني " محمود عباس " ، لمتابعة الوضع في غزة ، ومعرفة احتياجات ومتطلبات فلسطين من أجل مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار ، وضرورة وضع ترتيبات لازمة لإنهاء الحالة الاعتدائية خاصة في مدينة القدس ، وما يتعرض له المسجد الأقصى ، وحي الشيج جراح .

وعقب " اللوح " ، قائلاً : " المشكلة بدأت في القدس ، ولابد أن تنتهي في القدس ، وأنهاء الحالة الاعتدائية الاسرائيلية على القدس من أجل وضع ترتيبات جديدة لإعادة إعمار غزة ، والأراضي الفلسطينية " .

وأضاف ، أن يجب وضع ترتيبات سياسية جديدة أيضاً ، لأن القدس أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية ، وإعادت ابراز القضية الفلسطينية ، ووضع رقابة المجتمع الدولي ، وضرورة ايجاد حل جزري للصراع الفلسطيني الاسرائيلي ، لبناء السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط . 

سفير فلسطين دعم القضية الفلسطينية وقف إطلاق النار وفد أمني مصري اخبار التوك شو

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