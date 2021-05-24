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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير الفلسطيني : اسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار دون أية ترتيبات

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال السفير دياب اللوح ، سفير فلسطين بالقاهرة ، إن يتم محاولة الاتفاق مع اسرائيل على وقف إطلاق  النار نهائياً ، وليست هدنة فقط ، مشيراً إلى أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار بدون أية ترتيبات .

 

وأضاف " اللوح " في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " سي بي سي" ، أن الرئيس الإسرائيلي " نتنياهو " ، لم يكن يريد أن يدخل في ترتيبات لاعتبارات ذاتية وشخصية ، لها علاقة بائتلاف اليمين الاسرائيلي ، وتحالفه مع المستوطنين الاسرائيليين .

وأشار سفير فلسطين بالقاهرة ، إلى أن الوفد الأمني المصري الذي بُعث لفلسطين بتوجيهات من الرئيس السيسي ، تعمل على وضع بعض الترتيبات، التي أهمها وقف إطلاق النار ، واستقرار الأمن في قطاع غزة ، وأنحاء الأراضي الفلسطينية، وفتح أفاق أمام التحرك السياسي في المنطقة ، لوضع الترتيبات السياسية المقبلة.

وتابع " اللوح " ، أن هذا يحتاج جهدا كبيرا من مصر، ومن المملكة العربية الأردنية ، ومن الدول العربية الشقيقة، شاكراً جهود وزارة الخارجية المصرية برئاسة السفير سامح شكري، على الجهود والدور المبذول، والتحرك السريع والمستمر لدعم المسار السياسي الفلسطيني في هذه المرحلة.

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