شاهد|إطلالة صيفية مبهجة للقاء الخميسي عبر انستجرام

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صور لها جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت لقاء الخميسي بإطلالة مبهجة مرتدية بلوزة باللون الأبيض و جيبة باللون الأحمر مما آثار إعجاب متابعيها.

وشاركت لقاء الخميسي في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.