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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الخارجية الفلسطينية" تدين دعوات متطرفين يهود لهدم المسجد الأقصى

المسجد الاقصى
المسجد الاقصى

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدعوات التي أطلقتها جماعات "الهيكل" المزعوم، والتي عبرت فيها عن ترحيبها باستئناف الاقتحامات واستباحة المسجد الأقصى المبارك، ونقل الوصاية عليه إلى وزارة الأديان اليهودية، داعية بشكل علني إلى هدم المسجد الأقصى.


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الخارجية حملت - في بيان صحفي اليوم الإثنين - الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن دعوات تلك المنظمات ونتائجها وعن اعتداءاتها الاستفزازية ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها، مطالبة العالمين العربي والاسلامي والمجتمع الدولي بالتعامل مع تلك الدعوات بمنتهى الجدية والخطورة، خاصة أن ما يتعرض له المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وسلوان وأحياء القدس وبلدتها القديمة يأتي وفقا لتلك المنظمات جزءا من ما تسميه "حرب السيادة" على القدس، في محاولة لحسم مستقبل المدينة المقدسة من جانب واحد ولصالح الاحتلال، وبما يؤدي الى قطع الطريق على أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.


ورأت الوزارة أن استفزازات مجموعات المستوطنين الإرهابية في القدس تهدد بتقويض الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار، وتؤدي إلى ترك الأبواب مفتوحة أمام مزيد من التصعيد والتوترات في الأوضاع إن لم تكن محاولة لشرعنة الحرب الدينية، وجر المنطقة إلى مربعات الصراع الديني بهدف إخفاء الطابع السياسي للصراع.
 

الخارجية الفلسطينية المسجد الأقصى القدس

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