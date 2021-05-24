عاصم فرج: الفطريات مرض انتهازي سببه نقص المناعة بسبب كورونا.. فيديو

قال الدكتور عاصم فرج ، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل ، إن الفطريات تتكون نتيجة وسط رطب ، ومثال على ذلك الفطر الأخضر الذي يتكون على الخبز، وهو من أضعف أنواع الفطريات وقد تصيب الفم أحيانا.

وأضاف الدكتور عاصم فرج ، خلال لقائه بـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن الفطريات التي ظهرت مؤخرا شكلها أصبح متغيرا ، وتحولت لفطريات انتهازية غير مستأنسة.

وأشار إلى أن مسمى الفطر يطلق حسب لونه بعد الإصابة وأقلها تأثيرا هو الفطر الأبيض السطحي غير الانتهازي .

ولفت إلى أن مرض نقص المناعة المكتسبة ، تسبب في ظهور نوع من الفطريات الإنتهازية التي تسير بسرعة مهولة ، ولابد من عدم نسيان أصل المشكلة وهي الإصابة بكورونا .

وأكد أن أصحاب المناعة القوية لا يمكن أن يصابوا بتلك الفطريات ، وهي ترتبط بكورونا بسبب ضعف المناعة عند الإصابة .