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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاصم فرج: الفطريات مرض انتهازي سببه نقص المناعة بسبب كورونا.. فيديو

الدكتور عاصم فرج
الدكتور عاصم فرج

قال الدكتور عاصم فرج ، أستاذ  الأمراض الجلدية  والتجميل ، إن الفطريات تتكون نتيجة وسط رطب ، ومثال على ذلك الفطر الأخضر الذي يتكون على الخبز، وهو من أضعف أنواع الفطريات وقد تصيب الفم أحيانا.

 

وأضاف الدكتور عاصم فرج ، خلال لقائه بـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن الفطريات التي ظهرت مؤخرا شكلها أصبح متغيرا ، وتحولت لفطريات انتهازية غير مستأنسة.

وأشار إلى أن مسمى الفطر يطلق حسب لونه بعد الإصابة  وأقلها تأثيرا هو الفطر الأبيض السطحي غير الانتهازي .

ولفت إلى أن مرض نقص المناعة المكتسبة ، تسبب في ظهور نوع من الفطريات الإنتهازية التي تسير بسرعة مهولة ، ولابد من عدم نسيان أصل المشكلة وهي الإصابة بكورونا .

وأكد أن أصحاب المناعة القوية لا يمكن أن يصابوا بتلك الفطريات ، وهي ترتبط بكورونا بسبب ضعف المناعة عند الإصابة . 

اخبار التوك شو كورونا فيروس كورونا الفطريات عاصم فرج

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