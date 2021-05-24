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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتصل بمحافظ السويس خلال الاجتماع

توطين الصناعة وتسهيل الاستيراد والتصدير.. رئيس الوزراء يتابع مشروعات اقتصادية قناة السويس

صدى البلد

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً مع المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تناول متابعة المشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها في إطار تنمية هذه المنطقة الاقتصادية لتكون جاذبة للاستثمارات واجتذاب الصناعات وتوطينها.


وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود التي تبذلها الهيئة لتجهيز المنطقة الاقتصادية لجذب الاستثمارات من الخارج والداخل، واحتضان المشروعات الصناعية الكبرى، مثمنًأ في هذا الإطار مشروعات تحديث البنية التحتية وتطوير الموانئ والأغراض اللوجستية، مشيراً إلى أن ذلك يعزز قدرة هذه المنطقة الاقتصادية على منافسة المناطق المثيلة في العالم والاستفادة من ميزة الموقع الجغرافي المميز لمصر.  


وتطرق الاجتماع إلى مناقشة القواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا تنظيم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالإستيراد والتصدير، والتي وافقت عليها الحكومة في اجتماعها الأخير الشهر الجاري، ومن المقرر أن يتم إصدارها قريباً. 


كما تم خلال الاجتماع متابعة آخر المستجدات الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية، والجهود المبذولة من الطرفين بهذا الشأن، بما يدعم ويعزز الأهداف الاقتصادية لكلا الجانبين.


وتم أيضاً استعراض الجهود المبذولة لتطوير ميناء العين السخنة، وأهمية تطوير المناطق العشوائية بجوار الميناء، حيث أجرى رئيس الوزراء اتصالاً بمحافظ السويس، للعمل على تطوير هذه المناطق على الفور، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن.

 وأكد المحافظ أنه تم بالفعل نقل بعض المحال العشوائية، وسيتم بالفعل استكمال هذه الأعمال وتنسيق الموقع في أقرب وقت.

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