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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بناء على طلب جو بايدن

وزير الخارجية الأمريكي يزور مصر و3 دول لترسيخ وقف إطلاق النار

صدى البلد

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن أنه سوف يقوم بزيارة للقاهرة، ضمن جولة له، بمنطقة الشرق الأوسط من المقرر أن تبدأ اليوم، وتشمل أيضا فلسطين وإسرائيل والأردن، وذلك بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.


وقال بلينكن - في تغريدة له على (تويتر) اليوم /الاثنين/ - إنه سوف يسافر إلى الدول الأربع للقاء الأطراف لدعم جهودهم في ترسيخ وقف إطلاق النار.

 

واضاف أن الولايات المتحدة انخرطت في دبلوماسية مكثفة لإنهاء الأعمال العدائية وتخفيف التوترات.


وتعد هذه أول جولة شرق أوسطية لوزير الخارجية الأمريكي بلينكن منذ توليه مهام منصبه.

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