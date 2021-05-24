وزير الخارجية الأمريكي يزور مصر و3 دول لترسيخ وقف إطلاق النار

بناء على طلب جو بايدن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن أنه سوف يقوم بزيارة للقاهرة، ضمن جولة له، بمنطقة الشرق الأوسط من المقرر أن تبدأ اليوم، وتشمل أيضا فلسطين وإسرائيل والأردن، وذلك بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وقال بلينكن - في تغريدة له على (تويتر) اليوم /الاثنين/ - إنه سوف يسافر إلى الدول الأربع للقاء الأطراف لدعم جهودهم في ترسيخ وقف إطلاق النار.

واضاف أن الولايات المتحدة انخرطت في دبلوماسية مكثفة لإنهاء الأعمال العدائية وتخفيف التوترات.



وتعد هذه أول جولة شرق أوسطية لوزير الخارجية الأمريكي بلينكن منذ توليه مهام منصبه.