الكاف يعلن 4 محظورات فى نهائى السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة البركان

حددت الشركة المنظمة لبطولة كأس السوبر الإفريقي، المقرر إقامته بين النادي الأهلي ونهضة بركان المغربي، مساء الجمعة المقبل باستاد حمد بن جاسم بدولة قطر ، قائمة من المحظورات التي يجب على الجماهير تجنبها خلال المباراة .



وقررت الشركة المنظمة، السماح للحضور الجماهيري بنسبة 30 % من سعة استاد حمد بن جاسم وذلك على طريقة تنظلم كأس العالم للأندية، فى نسخته الماضية ، والذى تم تنظيمه فى قطر بحضور أعداد قليلة من الجماهير نظرا لانتشار فيروس كورونا .



ووضعت الشركة المنظمة ، مجموعة من التعليمات الخاص بحضور المباراة مثل : يلتزم المنظمون والحضور بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة العامة، والخاصة ببروتوكول عودة الأنشطة والفعاليات والمعارض .





وأكدت الشركة ، على عدم السماح بتقديم المشروبات أو المأكولات، أو إدخالها من قبل الجمهور إلى المدرجات ، وعدم السماح بتجمع الجماهير في أي مكان داخل الاستاد وخارجه خاصة عند المداخل.

وحذرت الشركة المنظمة من عدم الالتزام التام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال الوقت.

وقررت الشركة المنظمة حضور 30% من الجماهير من عمر 12 سنة فما فوق ، ممن تلقوا جرعتي لقاح كوفيد 19 ، وكذلك المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد خلال التسعة أشهر التي تسبق موعد المباراة ، وذلك عند تفعيل المرحلة الأولى من خطة الرفع التدريجي للقيود والقرار الذي يشير إلى ذلك.

ويأمل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف " فى خروج مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي في أفضل شكل ممكن ، وتكون مباراة قوية بين الفريقين تليق بسمعة ومكانة الكرة الإفريقية فى كل مكان.

وقرر الكاف خضوع الأهلي ونهضة بركان لنظام الفقاعة الطبية قبل المباراة بثلاثة أيام "٧٢ ساعة" وهو ما يشير إلى وصول الفريقين إلي قطر في موعد أقصاه ٢٥ مايو؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما قرر الكاف خضوع الفريقين إلي مسحة طبية تحت إشراف الاتحاد الأفريقي، وذلك قبل المباراة بـ ٤٨ ساعة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين طاقم التحكيم المقرر إدارته لمباراة السوبر الأفريقي المقرر لها يوم 28 مايو الجاري والتي تجمع بين الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي ونهضة بركان حامل لقب كأس الكونفيدرالية.

ويدير الجزائري مصطفي غربال، اللقاء حكماً للساحة بمعاونة عبد الخالق تشيال وموكرين جراوري، فيما يجلس عبد الرحمن بن الجاسم حكما للفيديو.





