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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيلاروسيا تكشف عن رسائل تهديد بتفجير طائرة "ريان إير"

بيلاروسيا تكشف عن
بيلاروسيا تكشف عن رسائل التهديد بتفجير طائرة "ريان إير"

قالت مديرية الطيران بوزارة النقل في بيلاروسيا إن أصحاب الرسائل التي وصلت إلى مطار مينسك حول تفخيخ طائرة "ريان إير"، هددوا بتفجيرها فوق مدينة فيلنوس، وطالبوا في رسالتهم للاتحاد الأوروبي بوقف دعم تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.

 

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، نقلا عن المديرية البيلاروسية أن  أصحاب الرسائل التهديدية، طالبوا الاتحاد الأوروبي بوقف دعم التصرفات الإسرائيلية.

 

وأضافت أنه بعد فك تشفير المحادثات بين برج المراقبة في المطار، وطاقم طائرة "ريان إير"، يتضح أن سلطات مينسك لم تضغط بتاتا على الطاقم لتنفيذ الهبوط الاضطراري.

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وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قد هبطت يوم أمس الأحد، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة ذلك.

 

في المقابل، أدانت دول غربة إقدام بيلاروسيا على تحويل مسار طائرة كانت تمر عبر أجوائها، واعتقال صحفي معارض من مواطنيها كان على متن الطائرة.

 

وقالت شبكة "نكستا" الإعلامية المعارضة إن رئيس تحريرها السابق رومان بروتاسيفيتش اعتقل بعدما حطت الطائرة التابعة لشركة "راين إير" وكانت متوجهة من أثينا إلى ليتوانيا، وقد أكد التلفزيون البيلاروسي العام الخبر.

 

وفي وقت سابق كان الاتحاد الأوروبي قد دعا بيلاروسيا إلى السماح للطائرة بالإقلاع مع "جميع ركابها"، عقب اختراق مقاتلة بيلاروسية طائرة ركاب تابعة لشركة "راين إير" بين ركابها ناشط معارض اعتقل عند وصوله إلى مينسك.

 

وانتقد الاتحاد تصرف مينسك "غير المقبول"، كما أعربت عدة دول أعضاء مثل ألمانيا وفرنسا وبولندا عن الموقف نفسه، وطالب الأمين العام لحلف الناتو بالتحقيق في "الحادثة الجدية والخطرة".

 

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أمر شخصيا مقاتلة من طراز "ميج 29" باعتراض طائرة الركاب بعد تحذير من وجود قنبلة، حسبما أفاد مكتبه الصحفي.

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