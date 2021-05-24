الاتحاد الأوروبي يستدعي سفير بيلاروسيا للاحتجاج على حادث طائرة "راين آير"

استدعى الاتحاد الأوروبي، الإثنين، السفير البيلاروسي لدى الاتحاد ألكسندر ميكنيفيتش؛ للاحتجاج على حادث إجبار طائرة (راين آير) على الهبوط في مطار مينسك، واعتقال الصحفي والناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش.



وقال الاتحاد الأوروبي - في بيان، أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية- إنه " تم استدعاء سفير بيلاروسيا إلى الاتحاد ألكسندر ميكنيفتش، بناء على طلب للممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، للاحتجاج على الخطوة غير المقبولة التي اتخذتها السلطات البيلاروسية، وإجبارها طائرة مدنية على الهبوط إضطراريا في مينسك، واعتقال راكب من على متنها، وهو الصحفي والناشط المستقل رومان بروتاسيفيتش " .



وأضاف الاتحاد: "تم إبلاغ السفير بإدانة دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي الصارمة لهذا التحرك الذي اتخذته سلطات بيلاروس، والذي عرض حياة الركاب وطاقم الطائرة إلى الخطر".

