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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد الأسود والأبيض.. ظهور الفطر الأصفر في الهند "فيديوجراف"

الفطر الأصفر
الفطر الأصفر

مازالت الهند تشهد ارتفاعا غير مسبوق في حالات الإصابة فى الفطر الأصفر بعد ظهور الفطريات السوداء وأخيرا الفطريات البيضاء أيضا الناتجة عن انتشار العفن في البيئة المحيطة والظروف غير الصحية .

أخطر من الأسود والأبيض

وأعلن المسئولون فى الهند عن اكتشاف وجود إصابات عدوى الفطر الأصفر، وهي ليست مرضا جديدا ، وحذر بعض الأطباء من أن  الفطر الأصفر يمكن أن تشكل مخاطر أكثر من عدوى الفطر الأسود أو الفطر الأبيض لأنها تؤثر على الأعضاء الداخلية.

أشد خطورة

الفطر الأصفر


مثل معظم الالتهابات الفطرية ، يحدث هذا أيضًا بشكل أساسي بسبب الظروف غير الصحية ، مثل سوء النظافة ، وتلوث الطعام، ويمكن أن يسبب الإفراط في استخدام المنشطات والأدوية المضادة للبكتيريا المرض أيضًا.

ولمزيد من التفاصيل حول ظهور الفطر الأصفر في الهند شاهد الفديو جراف التالي: 


 

الفطر الأصفر عدوى الفطر الأصفر الفطر الأبيض الفطر الأسود عدوى الفطر الأسود

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