"العليا للفيروسات": أعراض كورونا تغيرت وتصيب مختلف أجهزة الجسم

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا في الموجة الأولى كانت تتمثل في ارتفاع في درجات الحرارة والسعال ووجع الصدر، ولكن الأعراض الحالية تغيرت ولا تشمل ارتفاع في درجات الحرارة ويشعر المصاب بآلام في الجسم والظهر والشعور بالدوخة.

وأضافت “أنور”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "لاحظنا أعراضا جديدة للإصابة بفيروس كورونا في الموجة الثالثة".

وتابعت عضو اللجنة العليا للفيروسات "البعض قد يصاب بفيروس كورونا وتظهر عليه أعراض مختلفة تصيب مختلف أجهزة الجسم وليس الجهاز التنفسي فقط".

وأكدت أن "فيروس كورونا مرض غريب وأعراضه غير متوقعة، ولا أمان إلا بالوقاية واتباع الإجراءات الاحترازية، والتقديم لـ تلقي لقاح كورونا".

وأشارت إلى أن "متلقي لقاح كورونا يكون محميا من التعرض للأعراض الشديدة جراء الإصابة ولكن قد يصاب الفرد بالفيروس كورونا حتى مع الحصول على اللقاح".

