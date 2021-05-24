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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة جديدة للأولمبياد.. أمريكا تحذر رعاياها من زيارة اليابان

صدى البلد

حذرت الولايات المتحدة اليوم الإثنين، رعاياها من السفر إلى اليابان بسبب تفشي فيروس كورونا.

 

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، رفعت الولايات المتحدة تحذير السفر إلى اليابان لتقول إن الأمريكيين يجب ألا يزوروا البلاد، مع وجود أجزاء من اليابان تحت حالة الطوارئ التي يمكن تمديدها بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

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وأصدرت وزارة الخارجية يوم الإثنين، تحذير السفر المحدث حيث تعد هذه الخطوة ضربة أخرى لخطط اليابان لاستضافة الألعاب الأولمبية ابتداءا من 23 يوليو.

 

وألمح رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، الأحد، إلى أن الحكومة تدرس مليًّا تمديد حالة الطوارئ المفروضة في مواجهة انتشار فيروس كورونا إلى ما بعد الموعد الأقصى المقرر بالحادي والثلاثين من مايو الجاري.

 

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن إعلان حالة الطوارئ يشمل حاليا تسع مقاطعات من بينها العاصمة طوكيو وأوساكا.

 

وقال سوجا إن الحكومة ستدرس أوضاع تفشي العدوى الأسبوع القادم، وتقرر ما إذا كانت ستمدد فترة حالة الطوارئ أم لا، في نهاية هذا الشهر، وشدد مجددا على أهمية اتخاذ كل التدابير الممكنة لاحتواء الفيروس.

الاولمبياد أمريكا اليابان الولايات المتحدة كورونا

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