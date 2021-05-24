Huawei Band 6.. تتخطى مفهوم الساعات الذكية بهذه الميزات

تعد Huawei Band 6 من شركة هواوي الصينية، واحدة من أحدث الساعات الذكية التي توفر عدد هائل من الميزات الطبية والرياضية للمستخدمين بسعر رخيص.



وبحسب موقع CNET فإن ساعة Huawei Band 6 الذكية يمكن التحكم بها من خلال أي هاتف أندرويد حيث تتميز بوجود نظام تشغيل يمكن ربطه بنظام Android ، والاستمتاع بالميزات الموجودة فيها، بالإضافة إلى شاشتها الكبيرة والواسعة نسبيًا، بالإضافة إلى مقاومتها للماء، و عمر البطارية الذي يبلغ 14 يومًا.

وتتميز ساعة Huawei Band 6 بشاشة من نوع AMOLED ، مقاس 1.47 بوصة للتنقل بين الإشعارات أو الرسائل وقراءتها، مع إطارات مصنوعة من السيليكون ومريحة لليد.

وتتنوع الميزات الطبية لساعة Huawei Band 6 الذكية علي مراقبة معدلات ضربات القلب، وتتبع الأكسجين في الدم ومتابعة حرق الدهون ف الجسم، والإجهاد، و مراقبة النوم ووقت الاستيقاظ، مع ربطها على تطبيق Huawei Health .

أما الميزات الرياضية فتشمل متابعة السعرت الحرارية وتمارين المشي والجري وتمارين اليوجا وحساب وقت التمارين ومعدلاتها.

وتتوفر ساعة Huawei Band 6 الذكية من هواوي بسعر 80 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 1200 جنيه مصري.

