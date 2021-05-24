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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Huawei Band 6.. تتخطى مفهوم الساعات الذكية بهذه الميزات

Huawei Band 6.. تتخطى
Huawei Band 6.. تتخطى مفهوم الساعات الذكية بهذه الميزات

تعد Huawei Band 6 من شركة هواوي الصينية، واحدة من أحدث الساعات الذكية  التي توفر عدد هائل من الميزات الطبية والرياضية للمستخدمين بسعر رخيص.


وبحسب موقع CNET فإن ساعة Huawei Band 6 الذكية يمكن التحكم بها من خلال أي هاتف أندرويد حيث تتميز بوجود نظام تشغيل يمكن ربطه بنظام Android ، والاستمتاع بالميزات الموجودة فيها، بالإضافة إلى شاشتها الكبيرة والواسعة نسبيًا، بالإضافة إلى مقاومتها للماء، و عمر البطارية الذي يبلغ 14 يومًا.

 

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وتتميز ساعة Huawei Band 6 بشاشة من نوع AMOLED ، مقاس 1.47 بوصة للتنقل بين الإشعارات أو الرسائل وقراءتها، مع إطارات مصنوعة من السيليكون ومريحة لليد.

 

وتتنوع الميزات الطبية لساعة Huawei Band 6 الذكية علي مراقبة معدلات ضربات القلب، وتتبع الأكسجين في الدم ومتابعة حرق الدهون ف الجسم، والإجهاد، و مراقبة النوم ووقت الاستيقاظ، مع ربطها على تطبيق Huawei Health .

 

أما الميزات الرياضية فتشمل متابعة السعرت الحرارية وتمارين المشي والجري وتمارين اليوجا وحساب وقت التمارين ومعدلاتها.

 

وتتوفر ساعة Huawei Band 6 الذكية من هواوي بسعر 80 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 1200 جنيه مصري. 
 

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